Shawn Mendes es visto en Miami tras haber cancelado su tour

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El pasado viernes, Shawn Mendes fue visto por los medios disfrutando de la playa de Miami, tras haber cancelado su gira para priorizar su salud mental.

Posteriormente, en la noche, se dirigió al antro LIV en Miami, donde se le vio disfrutando al lado del DJ en compañía del productor de The Weeknd y el empresario David Grutman.

Shawn se notó muy alegre mientras cantaba y bailaba el resto de la noche.

Te podría interesar: Shawn Mendes cancela su gira por motivos de salud mental

El periodo vacacional en cuestión vino para el intérprete de 23 años, una semana después de que anunciara la cancelación de la gira que tenía planeada "Wonder: The World Tour":

Como saben, tuve que posponer mi gira debido a que no estaba totalmente preparado para el estrés que representaría para mí, viajar. Es por esto que cancelé 'Wonder: The World Tour', el cual comencé emocionado por finalmente volver a cantar en vivo después de la pandemia, pero la realidad es que no estaba del todo preparado para regresar después de todo el tiempo que pasó"