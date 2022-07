Shawn Mendes cancela su gira por motivos de salud mental.

Tijuana, Baja California.- Shawn Mendes lanzó un comunicado para cancelar su gira por motivos de salud mental.

Sus fanáticos se mostraron consternados al recibir la noticia y dejaron mensajes de aliento en la publicación. El tour recorrería Norteamérica, Reino Unido y Europa.

Esta es la segunda ocasión donde informa respecto a su salud actual, sin embargo en el post anterior había pedido recorrer las fechas y esta vez no declaró cuando serán los conciertos.

“Necesito poner mi salud primero. Esto no significa que no seguiré haciendo nueva música y no puedo esperar en verlos en un futuro en los tours", declaró.