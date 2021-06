Sharon Stone critica el "idealizar" a Meryl Streep como "la mejor actriz"

CIUDAD DE MÉXICO. – La actriz, productora y modelo estadounidense, Sharon Stone, se ha vuelto tendencia en redes luego de dar su opinión sobre la reconocida intérprete Meryl Streep, con quien coincidió en “The Laundromat: Dinero Sucio”.



En una entrevista con “Everything Zoomer”, la actriz expresó su descontento con el “favoritismo” de la industria de Hollywood por la actriz ganadora del premio Oscar.



“El negocio se estableció para que todos envidiemos y admiremos a Meryl porque sólo Meryl llegó a ser la buena. Y todos deberían competir contra ella. Creo que es una mujer y actriz asombrosamente maravillosa. Pero, en mi opinión, francamente, hay otras actrices igualmente talentosas como Maryl Steep”, aseguró Sharon Stone.



En la entrevista, la actriz estadounidense mencionó a las intérpretes que, en su opinión, son iguales de talentosas, como: Viola Davis, Emma Thompson, Judy Davis, Olivia Colman, Kate Winslet, “Pero dices Meryl y todos se caen al suelo”, agregó.



Además, Sharon mencionó a Meryl cuando habló de su opinión sobre el movimiento #MeToo: “Estoy segura de que ella tiene una historia, pero también estoy segura de que, si la contara, no estaría siendo Meryl y no conseguiría más trabajos. Es más moderada. Eso es lo que ella hace”, comentó la actriz.



El tema salió a la conversación cuando la entrevistadora cuestionó a la actriz sobre la ocasión que “finalmente logró trabajar con la nominada al Oscar”, ante esto, Stone interrumpió a su compañera y le dijo:



Me gusta el modo en el que has construido esa frase, que finalmente pude trabajar con ella. No has dicho: ´Meryl finalmente consiguió trabajar con Sharon Stone´. Ni que finalmente pudimos trabajar juntas. Buen punto, porque así es como ha ido su vida, ella la construyó para ser la de ´Todo el mundo quiere trabajar con Meryl´. Me pregunto si le gusta eso”, expresó Stone.