Sharon Stone recordó cuando perdió legalmente a su hijo por tratar de inyectarle botox en los pies para el mal olor

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras lanzar su libro biográfico “La Belleza de Vivir Dos Veces”, Sharon Stone recordó el día en que perdió la custodia de su hijo Roan, de 8 años de edad, por intentar inyectarle botox en los pies para eliminar el mal olor.

Fue en 2004 cuando la estrella de “Bajos Instintos” inició su divorcio con el prestigioso periodista Phil Bronstein y según declaraciones que le dio a la revista Saga, aseguró que “no podía funcionar y se la pasaba llorando” después de que el juez falló a favor de su exmarido.

De acuerdo a los informes judiciales publicados por la revista Hello revelaron que Stone quería poner botox en los pies de su hijo, quien tenía 8 años, para evitar que le olieran, situación que al juez no le pareció y dijo que las reacciones de Stone eran exageradas y era un método doloroso para el niño.

Después de perder la custodia principal de Roan, no pude funcionar. Me acuesto en el sofá. Estaba tan cansada. Yo lloraba todo el tiempo. No podía concentrarme en nada más que en tener a mi hijo de vuelta en mis brazos. Nada más importaba, sólo recuperarlo”, expresó Sharon.