Sergio Mayer se defiende tras críticas por apoyar a Ginny Hofmann y a su hija

Ciudad de México.- Sergio Mayer aprovechó la alfombra negra del espectáculo musical “Sie7e” para responder a los cuestionamientos de la prensa con respecto a las críticas que ha recibido en redes sociales por apoyar a Ginny Hofmann y Alexa Parra en su denuncia contra el actor Héctor “N” por presunto abuso sexual.

Manifestando su molestia al escuchar los primeros comentarios sobre los señalamientos en su contra, el político replicó: “No tiene nada que ver Ginny, o sea, no es Ginny, estamos hablando de una menor de edad, se llama Alexa, ¿ok?, no tiene nada qué ver Ginny… ¿y cuál era tu pregunta? ...”.

Por último, al escuchar que la gente no está de acuerdo con su postura en este caso, el ex Garibaldi puntualizó: “algunos medios de comunicación lo han hecho ver así, pero realmente no me preocupa, yo estoy bien, tengo mi conciencia tranquila, mi moral tranquila, y voy a seguir apoyando a víctimas de violencia de género a menores de edad”.

De esta manera, Sergio Mayer dejó en claro que más allá de lo que digan en su contra, él seguirá brindado su respaldo a Ginny y su hija Alexa en contra del padre de la joven.