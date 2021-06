Hija de Héctor Parra arremete contra Sergio Mayer, esto respondió el ahora funcionario

CIUDAD DE MÉXICO.- La detención del actor Héctor Parra tras la acusación de presunto abuso sexual por parte de su hija Alexa ha generado mucha polémica en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo para Sergio Mayer, quién ayudó a la joven y su mamá, la también actriz Ginny Hoffman, en la denuncia contra su colega actoral.

El ex cantante y ahora servidor público ha recibido varias críticas por inmiscuirse en este proceso, siendo una muy efusiva la que externó otra de las hijas del presunto culpable, Daniela Parra.

"A mí (Mayer) me contestó ayer y me dijo que dejara que las autoridades hagan su trabajo, y yo le digo a él que dejé que las autoridades hagan su trabajo y que los abogados hagan su trabajo", expresó Daniela.

Ante estos señalamientos, Mayer se pronunció este jueves durante una conferencia de prensa de Ginny Hoffman: "Dejemos que la autoridad, que las leyes, hagan su trabajo, hagan lo que corresponde. Y que quede claro: yo nunca he acusado a nadie, nunca he dicho que alguien es culpable de lo que se le acusa, es presunto culpable", aclaró.

"Siempre he dicho que yo acompaño a la víctima, les doy el beneficio de la duda. Además, creo que ustedes saben: soy vocero de los derechos de los niños desde hace 12, 15 años, y que vengan ahorita a cuestionar por qué me meto en estos temas... ¿De verdad?", destacó.

El famoso señaló que este tipo de casos suceden debido a "la mezquindad. Tengamos conciencia de lo que está pasando en nuestras casas, lo que está pasando en las casas de los mexicanos; de que hay abusos, hay excesos que no deben seguir pasando y la única forma es que se haga justicia".



Conferencia de Ginny Hoffman y Alexa Parra

Durante la conferencia, Alexa Parra reaccionó a las declaraciones que dio su hermana, Daniela, quien defendió a su padre, asegurando que "es inocente" y negó las acusaciones en su contra.

"Yo estoy defendiendo lo que me pasó a mí. Yo no estoy hablando por Daniela, que la amo con todo mi corazón, y me duele muchísimo porque es mi hermana", comentó.

Alexa también señaló que las declaraciones de su hermana le afectaron, pues ella aún la considera como parte de su familia aunque ella la negó de manera pública: "También ella dice que no es cierto, que ya no siente nada por mí. Pero yo por ella voy a sentir el resto de mi vida porque es mi hermana y le quiero decir que yo aquí estoy para lo que necesite".

Por su parte, Ginny Hoffman comentó en una entrevista para "Venga la Alegría" que trata de mantenerse fuerte sobre todo porque su hija Alexa necesita de su apoyo para enfrentar este proceso legal.

"Simplemente caminando con la verdad. Fue ahorita un momento muy difícil ver a mi niña en la rueda de prensa sacar como nunca había sacado las cosas. Verla llorar, tan vulnerable (...) Han sido días bien difíciles porque yo sé que ustedes ven lo que está de lado de los medios, pero lo que hay en privado es lo más duro y difícil. Es por lo que hemos luchado, para que ella esté bien, exista paz, se haga justicia", comentó.