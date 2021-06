Daniel Bisogno llama “oportunista” a Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras Sergio Mayer se mantiene interesado en ayudar a Ginny Hoffman en la demanda contra su esposo Héctor “N”, Daniel Bisogno lo tacha de oportunista.

El presentador de “Ventaneando” reprochó que el actor y diputado se involucre en el pleito legal de la actriz de “Chiquilladas” contra su ex esposo por, presuntamente, abusar sexualmente de su hija Alexa Parra.

En la más reciente emisión del programa de espectáculos, Bisogno fue tajante al decir que Mayer busca sacar provecho de la situación para ganar puntos en la política.

Lo que me impresiona de todo es que Sergio Mayer, me parece en búsqueda de reflectores, en búsqueda de quedar bien con todo el mundo para buscar provecho político más adelante” destacó en conductor.

“Uno que baila en Garibaldi, quier quiera ahora defender a una presunta abusada sexual. La causa puede ser muy justa siempre y cuando no lo que busques sea beneficio personal. No creen que busca reflector en todo los casos para bien y para mal”, comentó.

HIJA DE HÉCTOR “N” ARREMETE CONTRA SERGIO MAYER

Daniela Parra, hija mayor de Héctor “N”, despotricó contra el diputado por supuesto tráfico de influencias para que arrestaran a su padre.

En un encuentro con los medios, la joven acusó a Mayer de usar la ley a su beneficio para arrestar a su papá, a quien defiende a pesar de las acusaciones de su hermana.

"No puede ser que mi papá todas las semanas venía a revisar si había algo en su contra, nunca hubo nada y, de repente, él (Sergio Mayer) mete su cuchara. Les escondieron todavía todo porque a él nunca le presentaron nada, y ahora resulta que el señor mete la cuchara y en ese segundo detienen a mi papá", dijo la hija del actor.

Fue así que Daniela pidió a Sergio no interferir más en el caso y dejar que las autoridades resuelvan la situación.

"Sergio Mayer no tiene nada que ver en este caso, está influenciando todo este proceso. ¿Qué hace? ¿Por qué se mete? A mí me contestó ayer y me dijo que dejara que las autoridades hagan su trabajo y yo le digo a él que deje que las autoridades hagan su trabajo y que los abogados hagan su trabajo (...) Los abogados han estado conmigo y mi papá todo el tiempo. Estoy respaldada por los abogados y todo sigue en pie", mencionó.