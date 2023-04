Sergio Mayer arremete contra su exnuera por no poder ver a su nieta

Ciudad de México.-Sergio Mayer se solidarizó con Alexa Hoffman, quien denunció a su padre, Héctor Parra, por presunto abuso sexual, pero su respaldo no se lo dio a su exnuera luego que ella revelará tener problemas con la manutención con Sergio Mayer Mori.

Yo no tengo por qué apoyar a Natália Subtil, ¿en qué?, ¿yo en qué la tengo que apoyar?, es un problema que tiene entre ella y mi hijo, y a Natália la he apoyado siempre. Ahí está grabado, para que vean la incongruencia, ella siempre ha dicho que yo he estado al pendiente, que la he apoyado, que le he dado todo”

respondió el actor y cantante ante las preguntas de los reporteros del programa Hoy durante la sección ¿De qué me hablas?

Arremete contra Subtil

Acto seguido, el exGaribaldi aseguró que la modelo brasileña cometió un delito en su contra, luego de que le brindara su apoyo incondicional.

“Tiene mi camioneta, una camioneta que no tiene nada que ver con el tema de mi hijo, que eso se llama abuso de confianza, porque se la presté, y no me la ha regresado. Entonces, siempre que necesitó, estuve ahí, pero que ella salga y declare que nadie la apoya y que está sola y todo eso me pareció…”, manifestó.

Lamenta no poder ver a su nieta

De la misma manera, el expolítico lamentó no poder ver a su nieta Mila Mayer Subtil en los últimos 6 meses, sobre todo porque él no tiene nada que ver en la disputa que mantiene la actriz con Mayer Mori. “Me pareció injusto que ella me metiera en un problema que tiene, porque además yo sé… sí ella está esperando quizá que mi hijo le dé 10, pero le da 8, pero sí le da”.

Pero la situación no se detuvo ahí, pues el esposo de Issabela Camil dejó entrever que Subtil no ha iniciado ningún proceso legal en contra de Sergio Mayer Mori.