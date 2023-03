Se estima fecha de salida de prisión de Héctor Parra

Ciudad de México.- Daniela mostró seguridad luego que salieran a la luz más pruebas del dictamen de su padre, Héctor Parra, tras enfrentar acusaciones de presunto abuso a su hija Alexa.

La joven atendió a la prensa tras el mencionado proceso legal y manifestó que no descarta la posibilidad de que Héctor abandone la prisión en poco tiempo, además de aprovechar el momento para enviar un contundente mensaje para Alexa Parra y la madre de la joven, Ginny Hoffman.

Mi papá estaba presente, siempre está presente, lo que pasó en esta audiencia fue que nosotros desahogamos pruebas que ya teníamos y pues el juez, es que yo no puedo decir ‘nos fue súper bien’, que dentro de mí claro que lo quiero decir, pero pues tardamos tanto por algo”

explicó Daniela a los medios de comunicación.

Arremete contra su hermana

Asimismo, la primogénita de Héctor recalcó que la acción que cometió su hermana contra su padre es imperdonable.

“Solo opino que Dios existe, que el karma también existe, que la justicia divina existe, y que de eso nadie se salva, mi hermana se quedó atrás hace mucho tiempo, esta persona que sale en la tele y que sale a decir todo esto, esa persona no es mi hermana, esa persona no tiene nada qué ver conmigo ya. Mi papá es un gran papá, es un gran hombre y que no se merece que le estén haciendo esto, y menos su hija, entonces, obviamente ese parentesco entre ella y nosotros no existe”, declaró.

Fecha posible de libertad

Ante los comentarios con relación a que Héctor Parra podría recuperar su libertad el próximo 11 de abril, Daniela comentó: “Ojalá, si Dios quiere ese sería el día, pero estoy totalmente confiada que ya va a salir en unos meses, en unas semanas, mes, tal vez”.

Finalmente, la joven no quiso emitir declaraciones en contra de Sergio Mayer, quien en distintas ocasiones externó su apoyo a Ginny Hoffman y Alexa Parra Hoffman, por lo que al escuchar su nombre solo dijo: “Mira, fíjate que el pobre solo dejó a las manos equivocadas”.