Hija de Héctor Parra explica porque su exabogado ofreció disculpas a Alexa y Ginny Hoffman

Ciudad de México.- La hija del actor Héctor Parra, Daniela rompió el silencio y negó que la renuncia del abogado del caso o su lectura de la carta de disculpas dirigidas a Alexa Parra y Ginny Hoffman por los comentarios que hizo tuviera que ver con su padre.

“Esto no tiene nada que ver con el caso de mi papá, porque ni siquiera hemos llegado al juicio, ni siquiera ha habido un veredicto, entonces que él diga ‘víctima’ o lo que quieras, eso no quiere decir que mi papá haya culpable”, explicó Daniela en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Sobre los motivos que habrían orillado al abogado a realizar estas declaraciones públicamente, la hija mayor de Héctor explicó: “Él desde hace más de un año ya no formó parte de nuestro equipo, ya no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi papá, ni con mis abogadas. El licenciado tiene a mi parecer dos denuncias por parte de ellas, entonces no me sorprende que sea una reacción esto, hacia las demandas que él tiene”.

¿Por qué decidieron no seguir el caso con este abogado?

Asimismo, la joven reveló los motivos por los que tanto su padre como ella decidieron prescindir de los servicios de José Luis Guerrero.

Su solución era que nosotros pidiéramos perdón, cuando obviamente ni mi papá ni yo vamos a pedir perdón por algo que no se hizo, después nos pedía una cantidad de dinero excesiva que no teníamos, también por eso dejamos de trabajar con él, nos hizo perder tiempo, dinero y esfuerzo. La verdad nos quedó mal”

detalló.

Posteriormente, Daniela aseguró que Héctor ya sabe de esta situación. “Mi papá está cien por ciento enterado de todo, vio el comunicado, lo leyó. Claro que nos cayó de peso, porque nosotros teníamos entendido que habíamos quedado bien con José Luis y la relación era buena”, comentó.