Héctor Parra lanza mensaje a pocos días de su segunda Navidad en la cárcel

Ciudad de México.- El actor Héctor Parra lanzó un mensaje desde el Reclusorio Oriente, donde se encuentra en espera de su sentencia por la denuncia de su hija Alexa, en donde lo señala de abuso sexual y corrupción de menores.

Por medio de un audio, el artista aprovechó la época para agradecer el apoyo que ha recibido durante el tiempo que ha estado en prisión, además de intentar concientizar a la gente sobre la importancia de pasar las fechas decembrinas en familia.

Hola, hola a todo el equipo de producción de Ventaneando, que no me lo pierdo por cierto, y bueno, en esta ocasión solo quiero agradecerles el apoyo a todo el equipo, a toda la gente que me ha apoyado y cree en mí. Y también muchas gracias por el apoyo que le han brindado a mi hija Daniela, que es una guerrera, es una verdadera luchona, ha sacado la garra como jamás lo imaginé, ha sido mi gran apoyo y es mi gran apoyo aquí”,