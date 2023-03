Sergio Mayer cree que le han hecho brujería para que sus proyectos no se realicen

Ciudad de México.- Sergio Mayer habló con los medios durante una conferencia en la puesta en escena 2x1, y reflexionó sobre sus proyectos, además de revelar que considera que le pudieron hacer brujería para que no se realizaran.

Fíjate que sí, pero no nada más con Garibaldi, me pasó con Solo para mujeres, cuando hice el reencuentro con Garibaldi, Charly cayó en su enfermedad, recayó en el alcohol, Xavier tuvo un accidente, lo atropellaron en la moto, ¿no sé si se acuerdan?, estuvo hospitalizado, le injertaron un pedazo de hueso y fue muy difícil, muy complicado… Luego con Solo para mujeres ya íbamos a estrenar y salió lo de la influenza, estábamos a nada de estrenar y esa semana salió lo de la influenza, que no fue tan grave como lo del Covid, pero estuvimos un par de días aislados, y se cerraron muchas cosas, y luego cuando lo quise volver a montar, unos tres o cuatro días antes hubo un accidente en el periférico, donde falleció lamentablemente nuestro compañero y amigo Edgar Ponce. Y luego cuando quise volver a montar Solo para mujeres, un día antes del estreno fue el sismo”

Contó el artista a los medios de comunicación.

Al respecto de si considera hacerse una limpia para acabar con ese tipo de situaciones en su contra en el aspecto profesional, Sergio contestó: “Pues a lo mejor, no es que crea mucho en eso, pero no está de más, igual que me la pueda hacer, porque les estoy hablando de hechos, como dos o tres días antes, ha habido acontecimientos que han cambiado incluso en rumbo del país”.

Sin arrepentimientos

Por otra parte, al cuestionarlo sobre si le ofrecería una disculpa pública a Héctor Parra si es liberado el próximo 11 de abril debido a que el apoyo a Alexa Parra y Ginny Hoffman en su denuncia de abuso sexual contra el actor, Mayer aseguró que no se arrepiente de lo que hizo por una razón.

“No, yo no tengo porqué ofrecerle una disculpa a este señor de nada. Hay gente que está adentro que es inocente, y hay gente que sale y que es culpable, no porque él salga quiere decir que…, ahora, primero hay que esperar, estamos especulando, ¿qué pasaría si él sale? y si yo le digo, hay que esperar a ver qué pasa. Llevan diciendo que va a salir desde hace dos años”, expresó.

Finalmente, el expolítico dejó entrever que Héctor no solamente habría abusado de su hija menor. “La víctima se llama Alexa, y estoy seguro de que hay otras víctimas y otra víctima, que en algún momento saldrá. No sé, yo no puedo decirlo porque desconozco bien de fondo, pero siempre hay víctimas colaterales”, manifestó.