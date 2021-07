Selena Gomez se sincera sobre las críticas a su apariencia y marca tendencia posando en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO. – Selena Gomez, reconocida cantante, compositora, actriz, filántropa y empresaria estadounidense, recientemente se sinceró sobre el impacto que tienen las constantes críticas que recibe sobre su apariencia e hizo una colaboración con la marca de trajes de baño La´Mariette para la nueva colección.



“Es difícil relajarse cuando sientes que todo el mundo está mirando, juzgando y comentando cada uno de tus movimientos, cada look o cada cambio de vestuario. A pesar de esta presión nunca diría que me arrepiento de hacer crecido como lo he hecho. Me siento muy afortunada por tener esta plataforma y la capacidad de cambiar las cosas”, comentó la cantante.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Lo anterior lo reveló la también actriz en entrevista exclusiva con SMODA, en dónde también confesó que no es malo sentirse o mostrarse vulnerables con las demás personas, pues, de acuerdo con las palabras de Gomez, ayuda a que todos sean más sinceros y se sientan menos solos, agregó.



Selena Gómez reveló por qué creó Rare Beauty



Sobre su marca de maquillaje, Rare Beaty, la cual está siendo un éxito en el mercado y recientemente llegó a Sephora México, Selena expresó lo “fantástico” que es que las personas quieran lanzar productos con los que se sienten identificados o que muestran un reflejo de lo que son.



Yo no estoy aquí para competir por el espacio, me siento muy honrada por formar parte de esta industria. Quise crear Rare Beauty para desafiar las conversaciones en torno a la belleza. A diario escucho, cada día, que no soy lo bastante sexy o guay, así que quise hacer una marca para alentar a todas y cada una de las personas a ser quienes son y para tratar de eliminar toda esa presión no deseada”, señaló.



También, reveló que cuando creó sus productos, quería que fueran sencillos, para nada pesados y, sobre todo, fáciles de usar, pues aseguró que su objetivo era hacer cosméticos que no sólo funcionaran bien, sino que cualquiera pudiera usarlos.



“No creo que haya una sola definición de belleza. Creo que todo lo que nos hace únicos es lo que nos hace bellos”, concluyó la artista en entrevista con SMODA.



Selena Gómez marca tendencia con su nueva colección de trajes de baño



Recientemente, la cantante y actriz marcó tendencia en redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram personal una fotografía posando en traje de baño para promocionar la nueva campaña en la que se encuentra colaborando.



Gomez ha hecho su debut en la industria de los bikinis y trajes de baño de la mano de la marca La´Mariette para crear una colección que se compone de trajes de baño completos, tops con tiras espagueti, escotes, bottoms con estilos brasileños o retros, mandando un mensaje “body positive”, pues asegura que se centran en amar la diversidad y la aceptación de uno mismo, explicó.

“Muy agradecida de tener la oportunidad de celebrar los esfuerzos de mis amigos. Mi colaboración con @lamariette sale hoy. Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman sus cuerpos incondicionalmente y se dan a sí misma la gracia que se merecen. Espero que te guste tanto como a mí”, compartió Selena Gomez por medio de la publicación, que, al momento, cuenta con 5.5 millones de “me gusta” y 52 mil comentarios.



De acuerdo con la revista Vogue, el estilo se Selena Gomez se caracteriza por su originalidad y versatilidad, un detalle que se destaca aún más en la colaboración con la marca de trajes de baño, donde promocionan estampados tropicales “y ligeramente psicodélicos”, señaló.