Selena Gómez protagonizará “Spiral”, al mismo tiempo que lanza su campaña de salud mental

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Selena Gómez confesara en el pasado que ha sufrido de depresión y ansiedad durante mucho tiempo, se anunció que la actriz, de 28 años de edad, protagonizará la película “Spiral”, producido por el rapero Drake.

De acuerdo a una publicación de Deadline, Gómez también está lanzando su campaña de salud mental, “Mental Health 101”, dirigida a cualquier persona que tenga problemas con ese padecimiento.

La nieva película de la exestrella de Disney Channel trata de una chica que fue influencer cuya adicción son las redes sociales y están haciendo que su cuerpo literalmente se desmorone.

El file es dirigido por Petra Collins, quien hace su debut como directora, a partir de un guión que fue escrito recientemente por Phoebe Fisher, con Collins y Melissa Broder, quien escribió un borrador anterior.

Drake será el productor ejecutivo de “Future the Prince”, con Matthew Budman y Sumaiya Kaveh como productores a través de “Forest Hill Entertainment”.



Iniciativa de salud mental

Selena Gómez reveló en un comunicado que sabe muy bien los problemas que pueden causar los problemas de salud mental, principalmente la ansiedad y la depresión, por lo que considera que es importante que más personas en el mundo sepan que es importante tratar la salud mental a tiempo.

Sé de primera mano lo aterrador y solitario que se puede sentir enfrentar la ansiedad y la depresión a una edad temprana. El mundo necesita saber que la salud mental es importante. Es tan importante como su salud física, y me gustaría que todos pudiéramos reconocerlo, no solo con palabras, sino a través de nuestras acciones”, reza parte del texto.

La iniciativa “Mental Health 101”, agregó, se lleva a cabo a través de la compañía Rare Beauty” y tiene como objetivo ayudar a las personas a conectarse con los recursos que necesitan y empoderar a los jóvenes de formas que tal vez no haya sido posible antes.

También se pretende obtener más salud mental en la educación, empoderar a la comunidad y fomentar el apoyo financiero para más servicios de salud mental en entornos educativos.

Se detalló que los seguidores de la cantante pueden apoyar con su firma en una petición para llamar a la comunidad filantrópica para apoyar los servicios de salud mental en la escuela o haciendo una donación al “Fondo de Impacto Raro”, con donaciones de contrapartida de “Rare Beauty” de hasta 200 mil dólares.



Otros proyectos

La publicación del medio estadounidense destacó que entre sus proyectos, Selena Gómez tiene pendiente el regreso de su personaje de “Mavis”, en “Hotel Transylvania: Transformania”.

Además, regresará a la televisión con su personaje en la serie de “Hulu Only Murders in the Building”, serie que trata sobre un trío de detectives web obsesionados con el crimen real y se ven envueltos en un crimen.

Otro de sus pendientes es su actuación protagónica en el próximo drama “In the Shadow of the Mountain”.