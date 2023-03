Selena Gomez revela que Hailey Bieber ha recibido amenazas de muerte y pide acabar con el odio

ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de Selena Gomez no han podido perdonar que Justin Bieber haya terminado casándose con Hailey, a pesar del largo e intenso romance que sostuvo con la intérprete de “Calm down”.

En redes sociales han señalado una “eterna” rivalidad entre la cantante y la modelo, y recientemente en TikTok ha crecido el discurso que compara a ambas.

Esta mañana, Selena Gomez dio su declaración más contundente para pedir que pare el odio contra la esposa de Justin Bieber. Aunque no es la primera vez que la cantante la defiende, sí es la primera vez que la menciona explícitamente.

A través de sus historias de Instagram, Selena Gomez reveló que Hailey la contactó para decirle que ha recibido amenazas de muerte, y señaló que nunca ha promovido el odio, pues nadie debería experimentarlo.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha recibido amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga”, escribió.