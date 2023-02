¿Hailey Bieber "coquetea" con guardaespaldas?

ESTADOS UNIDOS.- Hailey Biber sin duda es una de las modelos más importantes del medio del espectáculo, además de mantener uno de los matrimonios más polémicos y estables a lado de Justin Bieber.

A través de TikTok se ha viralizado un video que ha desatado un sin fin de rumores en las redes sociales, incluso ha habido usuarios que señalan que la esposa del cantante pudiera estar “coqueteando”, pero sólo han sido críticas.

En la grabación se puede ver que Hailey se encuentra frente a Justin Bieber, cuando se le ve mirando de un lado, que por el ángulo de la cámara pareciera que estaría fijando su mirada en el guardaespaldas.

Segundos después la joven incluso hace un movimiento con su mano y un con su boca, que robó la atención de los usuarios y muchos de ellos han interpretado que pudiera haber “interés” entre ambos.

Por supuesto en el video también aparece Justin Bieber que solamente se encuentra parado disfrutando del concierto o el evento al que asistieron ambos.

Otro de los usuarios también se encargó de publicar un segundo video en el que se puede ver como el guardaespalda se acerca a decirle algo al oído mientras que ella sonríe y voltea hacía atrás.

Esta grabación le ha dado vuelta a redes sociales y han habido un sin fin de teorías, pero en su mayoría han señalado que Hailey pudiera estar queriendo “llamar la atención” del otro hombre.

Hasta el momento solamente han sido rumores, la pareja no ha hablado al respecto ni publicado nada, simplemente el fandom de ambos artistas se encuentra un poco sorprendido por lo sucedido.

Selena Gómez habló sobre su ruptura amorosa con Justin Bieber

Selena Gómez al momento de hablar sobre su vida amorosa, la artista expresó la angustia que vivió después de su relación con Justin Bieber, por lo que mencionó que su ruptura es lo peor que le ha pasado.

"Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo… Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado” comentó la actriz.