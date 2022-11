Selena Gomez sobre su ruptura con Justiun Bieber: ''Fue lo pero que me pudo pasar''

Ciudad de México.- La cantante Selena Gomez sigue en retrospectiva sobre su vida personal tras el lanzamiento de su nuevo documental titulado ‘’My mind & Me''.

Al momento de hablar sobre su vida amorosa, la artista expresó la angustia que vivió después de su relación con Justin Bieber, por lo que mencionó que su ruptura es lo peor que le ha pasado.

Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar, pero luego la superé. Ya no tenía miedo… Siento que tuve que pasar por la peor angustia posible y luego olvidarme de todo en un abrir y cerrar de ojos, fue realmente confuso, pero creo que eso tenía que suceder y, en última instancia, fue lo mejor que me ha pasado”