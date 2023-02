Selena Gomez defiende a Taylor Swift tras video de Hailey Bieber burlándose de ella

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift y Selena Gomez han demostrado ser una de las amistades más inquebrantables de Hollywood a través de los años, siempre saliendo en defensa de la otra cuando alguien se lanza contra alguna de ellas. Esta vez fue el turno de Selena, pues defendió a Taylor de un gesto bastante ofensivo por parte de Hailey Bieber.

Un usuario de la plataforma social de TikTok publicó un video en el que se puede observar a un rapero y a la esposa de Justin Bieber presentando un programa; No obstante, cuando el presentador hace referncia a Taylor Swift, Hailey hace un gesto de vomito.

Por otra parte, la intérprete de "Lose You to Love Me" es notable por ser bastante activa y vocal en dicha plataforma, por lo que la defensa a favor de su amiga no resulta tan sorprendente.

¿Qué dijo Selena al respecto?

Perdón, pero mi mejor amiga es y continúa siendo una de las mejores en el juego", comentó Selena debajo del video titulado "Esta es la verdadera Hailey Bieber".

A pesar de haber hecho las pases con Bieber el pasado mes de octubre, todo parece indicar que el vídeo de Bieber habría puesto en jaque su acuerdo de paz.

Hasta el momento, Hailey no ha comentado nada al respecto. Sin embargo, muchos de sus fanáticos la defienden diciendo que el vídeo es de hace años y que no refleja a la persona de hoy en día.

