"Taylena": ¿Cómo surgió la amistad entre Taylor Swift y Selena Gomez?

ESTADOS UNIDOS.- Las amistades entre celebridades pueden ser bastante complicadas, pues la competitividad y las agendas apretadas son algunos de los muchos factores que pueden llevar a la ruptura de las mismas, sin embargo, Taylor Swift y Selena Gomez son una de las amistades más duraderas y admiradas en todo Hollywood con 14 años de historia a sus espaldas.

Todo empezó en 2008, cuando ambas cantantes estaban saliendo con los Jonas Brothers; Taylor con Joe y Selena con Nick. Durante una entrevista, Selena afirmó que a pesar de que los romances terminaron abruptamente meses después su amistad con Taylor perduró y "fue lo mejor que salió de esas relaciones".

Su amistad seguiría fotaleciendose hasta el 2011, cuando finalmente decidieron colaborar (de cierta manera) en una canción. En ese año, Taylor se había embarcado en el Speak Now World Tour y durante uno de sus espectáculos, en el Madison Square Garden de Nueva York, Selena Gomez realizó una actuación sorpresa para cantar "Who Says" junto con su amiga de la industria.

Una amistad inquebrantable

A partir del 2013, Taylor mostraría signos de enfado respecto a Justin Bieber, la entonces pareja de Selena, por lo que muchos medios y aficionados teorizaron que en defensa de su mejor amiga. Esto fue, de alguna forma, confirmado el año siguiente durante los American Music Awards, cuando Selena interpretó "The Heart Wants What It Wants", que narra el rompimiento de su relación con Bieber, mientras Taylor la miraba con gran emoción.

En 2015, las cantantes unirían fuerzas una vez más durante la grabación del video musical para "Bad Blood" de Taylor Swift. En dicho videoclip, la intérprete de "Hands to Myself" actuaba el papel de villana, que traiciona a Taylor en la primera escena del filme. Sin embargo, esto era simplemente eso, una actuación, ya que su amistad había alcanzado nuevas alturas.

Desde entonces, Selena ha vuelto a aparecer sorpresivamente en varios conciertos de Taylor como en el 1989 World Tour en el 2015 y el Reputation Stadium Tour en 2018. Además, la actriz de "Los hechiceros de Waverly Place" ha demostrado su apoyo a la cantante durante sus momentos más duros, como el conflicto con Kanye West y Kim Kardashian en 2016 o contra Scooter Braun en 2019.

Más fuertes que nunca

El amor entre ambas artistas es tan efervescente que muchos aficionados apuntan que la canción "Dorothea" de Swift es una carta de amor a su amistad son Selena tras haber estado tanto tiempo apartadas durante la pandemia: "Oh, eres una reina vendiendo sueños, vendiendo maquillaje y revistas".

Las más recientes interacciones entre ambas artistas, al menos de manera pública, han sido para aplaudir los nuevos proyectos de cada una. Mientras que Selena elogió "Midnights", Taylor afirmó estar orgullosa de esta por compartir su historia a través de su documento "My Mind and Me".

