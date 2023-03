Selena Gomez confiesa que sí le afectan las críticas sobre su peso

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gómez es una de las cantantes más queridas por el público, y recientemente volvió a convertirse en la artista femenina con más seguidores en Instagram; actualmente tiene 393 millones.

Sin embargo, la exestrella de Disney sabe mejor que nadie que junto con la fama también viene la crítica, pero ha buscado que su respuesta ante ella sea lo más positiva posible.

Uno de los señalamientos constantes que la cantante de 30 años ha recibido a lo largo de su carrera es acerca de su peso. Selena fue diagnosticada con lupus en el 2014, y aunque parte de su cambio físico se debía a los efectos secundarios de la enfermedad, ella asegura que la gente “no podía esperar” para hacerla sentir peor.

Un mensaje importante que Selena ha dado durante los últimos años es amarse a uno mismo sin importar las críticas. En el 2022 enfrentó a sus haters diciendo que no valía la pena perderse sus comidas favoritas por ser "delgada" porque "la gente se queja de todos modos B***h, soy perfecta como soy".

Sin embargo, en el lanzamiento de la segunda temporada de la serie documental Dear… de Apple TV+, la intérprete de “Bad liar” confesó que los comentarios sobre su peso sí le han afectado, y que muchas veces ha terminado llorando en su habitación.

"Mentí. Me conectaba y publicaba una foto y decía: 'No importa. No acepto lo que dices'".