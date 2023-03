12 datos sobre Selena Gomez, la artista con más seguidores, que quizás no sabías

ESTADOS UNIDOS.- Selena Gomez es una de las cantantes más queridas. Recientemente volvió a convertirse en la artista femenina con más seguidores en Instagram; actualmente tiene 393 millones.

La intérprete de “Bad liar” comenzó su carrera desde muy pequeña, y a sus 30 años ha demostrado que es multifacética. Aquí te contamos doce datos sobre ella.

1. Su nombre completo es Selena Marie Gomez, y, de acuerdo con algunos sitios, sus familiares y amigos cercanos le dicen Sel, Selly o Selenita.

2. Recibió su primer nombre en honor a Selena Quintanilla y creció escuchando su música.

3. Selena es hija única; su madre, Mandy Dawn Teefey, la tuvo a los 16 años de edad.

4. Nació en Texas, pero su padre es mexicano y su madre tiene ascendencia italiana.

5. Debutó como actriz en el popular programa infantil Barney y sus amigos en el 2002.

6. Protagonizó la serie de Disney Los magos de Waverly Place en su adolescencia y fue cuando comenzó a hacerse famosa.

7. A pesar de su gran éxito en la música, se ha planteado dejarla en más de una ocasión. Considera que “Lose to you love me” es su mejor canción.

8. Cuando tenía 17 años se convirtió en la Embajadora de UNICEF más joven en la historia de la organización.

9. Su mejor amiga, Francia Raisa, le donó un riñón debido a que Selena padece lupus.

10. Se lanzó como emprendedora con su marca de cosméticos Rare Beauty y ha tenido gran éxito en ventas.

11. Ha sido productora de varias series y películas; su trabajo más conocido fue en Por trece razones de Netflix.

12. El año pasado lanzó su documental My mind and me, donde compartió su proceso para superar la ansiedad y la depresión.