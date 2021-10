Sebastián Zurita cree que Alejandro Basteri se sentía como el mismo Luis Miguel

Ciudad de México.- Sebastián Zurita declaró que Alejandro Basteri se sentía mucho como el mismo Luis Miguel.

El actor encarnó al hermano de “El Sol de México” en la tercera y última temporada de “Luis Miguel, la serie” a través de Netflix.

El hijo de Humberto Zurita y Christian Bach se dijo contento de haber interpretado a Alejandro, sobre todo porque tuvo la oportunidad de conocer a fondo la vida de los hermanos Basteri.

Encarnar a Alejandro Basteri

En entrevista para el programa “Sale el Sol” Zurita declaró:

“Tomas ciertos gestos, tomas ciertas acciones, y yo si presiento que en su vida privada como que Alex era el que se sentía Luis Miguel. Para mi gusto, cuando Alex está solo en su casa o va a un restaurante, él es Luis Miguel. Era divertido como ver esta persona, que es tal vez en sus momentos solo puede tener esta manera de cierto cinismo y unas cosas así, y de repente llegas y lo ves en frente de Luis Miguel y tiene una personalidad totalmente de cabeza agachada, para mí era como esta libertad de poder tomarme estas cosas y decir ‘bueno, yo creo que es así’”, contó el actor.

De la misma forma, el hijo de Humberto Zurita aseguró que esta última temporada dejará a todos sorprendidos, inclusive piensa que el mismo Luis Miguel puede resultar molesto tras proyectarse esta última entrega de la trama.

“Cuando entras y empiezas a ver esta relación, rara, toxicona, de estos dos güeyes, si entiendes por qué guardaron tantas cosas para la 3 y entiendes por qué se van a quemar unos tantos puentes en esta temporada tres, o sea, no sé si nos van a volver a hablar la familia de Luis Miguel después de que hagamos la temporada 3”, explicó.

Cambio de historia por Aracely Arámbula

Por otra parte, el artista confesó no tener conocimiento sobre la historia tuvo que ser modificada tras la negativa de Aracely Arámbula a que su nombre apareciera en el proyecto.

“Ahí si me agarras en curva porque como no tengo como injerencia, realmente a mí en mis escenas en las que me tocaba a mí de la historia no me tocó ver nada al respecto, entonces no sé si hubo alteraciones o no, pero todo puede suceder”, puntualizó.