Luis de la Rosa busca dejar atrás serie de Luis Miguel y conducir "Nick Snack"

Ciudad de México.- Luis de la Rosa actor mexicano abandona el papel de Luis Miguel de joven en la serie dedicada al cantante y nos revela una cara propia, genuina y personal en el programa "Nick Snack" en el que se inicia como conductor.



Estoy muy emocionado con este proyecto porque soy yo mismo. Me gustaría poder proyectarme como soy con el público y poder dar mis 'tips'(consejos)", dice este jueves De la Rosa en entrevista con Efe.



El actor, de 20 años, ha participado en programas televisivos populares como "Luis Miguel, la serie" (2018) -en donde dio vida al llamado Sol de México en su juventud- y en "La casa de las flores" (2018-2019).

Pero su experiencia también se expande al ámbito cinematográfico, pues fue uno de los protagonistas de la película "Todas las pecas del mundo" (2019), y parte del elenco de "Un papá pirata" (2019).





Sin embargo, la conexión que había tenido con el público no siempre había sido a partir de sus propias ideas, sino desde sus personajes, por eso, ser el conductor del programa de Nickelodeon que se estrenará el 22 de octubre a través de Youtube es algo que lo emociona.



"Hay personajes con los que no concuerdo en lo que dicen y al final ese es el mensaje que estas dando como actor. Aquí tengo esa libertad de ser yo mismo", afirma.

"Nick Snack" se anuncia como el primer programa infantil y adolescente en el formato de "late-night show", es decir, programas nocturnos en los que un anfitrión de renombre recibe a artistas, cantantes y famosos para entrevistarlos y llevar a cabo ciertas actividades que los sacarán de su zona de confort.



"Son episodios de 30 minutos. Buscamos figuras inspiradoras para los niños para que nos platiquen (hablen) cómo fue su proceso como adolescentes y la transformación personal que vivieron para llegar a donde están", explica De la Rosa.

Los invitados tendrán que enfrentarse a retos





El actor asegura ser fanático de este tipo de formatos, y se preparó viendo proyectos similares estadounidenses como "The Ellen DeGeneres Show", "Jimmy Kimmel Live!" y "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".



Los invitados tendrán que enfrentarse a retos que los pondrán a prueba de forma divertida y, de cumplirlos o no, recibirán premios o una especie de castigo al respecto.



Hasta ahora son dos los capítulos que han grabado, y el primer invitado de la noche será el cantante Joel DELEON, quien compartirá su más grande pasión por la música y presentará en vivo su primer sencillo "La culpa".

"Joel es una persona sumamente apasionada, linda, simpática y relajada, platicamos acerca de toda su vida, de cómo empezó en la música, por qué la hace y qué quiere transmitir a través de ella", adelanta.





Si algo le interesa a De la Rosa compartir con el mundo, y en especial con niños y adolescentes, es la importancia de ser fiel a uno mismo.





Muchas veces intentamos ser lo que quieren de nosotros para que nos incluyan en la sociedad, pero lo que más he aprendido a través de tropezones y enseñanzas es que lo mejor que puedes ser, es ser tú mismo", finaliza.





Además de "Nick Snack", De la Rosa está a la espera del estreno de una película musical junto a Xabiani Ponce de León.