Sebastian Rulli respalda a Angelique Boyer sobre su relación

Ciudad de México.- Sebastián Rulli y Angelique Boyer ya tienen siete años como pareja y quieren seguir así.

Luego de las declaraciones de la actriz sobre su negativa a tener hijos o casarse con el argentino, Rulli brindó su total respaldo a su pareja.

La pareja ha puesto punto final a las preguntas sobre el futuro de su relación y destacaron que continuarán su relación con el único vínculo que los unió desde el inicio, el amor.

Relación libre

Creo que estamos demostrando que hoy por hoy la gente tiene una manera de ver la vida diferente, no se rige por las normas, estructuras que nos han implementado desde que nacimos, y bueno, la experiencia también te da a entender de que una relación no está basada en un papel ni una iglesia ni una bendición, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar, no es necesario comprometerse o tener hijos para decir bueno, ya la libre, por supuesto que no, las cosas que si no trabajan, si no se procuran todo puede terminar”, dijo el actor en entrevista para el programa Hoy.

Y así como Angelique se deshizo en halagos para Sebastián, ahora tocó el turno del argentino para hacer lo mismo con la francesa. “Yo soy el más feliz y afortunado del mundo de tener una compañera tan disciplinada, tan profesional, tan buena actriz, yo disfruto verla y obviamente disfruto compartir mucho cada escena, para mi es una bendición poder estar fuera y dentro de la pantalla compartiendo con ella”.

Por otra parte, Sebastián confesó que como padre también le inculca a su hijo el no seguir conceptos preestablecidos si estos no lo hacen sentir bien.

“Que él esté tranquilo, que haga lo que le gusta, que no sienta la presión, la fama no es algo fácil, no es necesaria, la verdad es que el anonimato, el poder desenvolverse en esta sociedad con soltura, sin tener presiones es muy agradable, así que niños traten de ser uno mismo, no dejarse presionar por ser parte de algo que no te llena, lo que te llena es ser feliz”, remató.