Sebastián Rulli hace fuerte declaración sobre influencers que hicieron propaganda política en veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO. – Sebastián Rulli, actor y modelo argentino, nacionalizado mexicano, se sumó a las críticas en contra de los influencers que realizaron propaganda política en plena veda electoral, pues aseguró que se “veía que les pagaron por ello”.



Por medio de sus redes sociales, Sebastián Rulli pidió congruencia a los involucrados en la polémica, pues expresó que para él es claro que “hubo un pago de por medio” en las publicaciones que algunos de ellos realizaron en apoyo al Partido Verde Ecologista de México.



Perdón, pero no me puedo callar esto. Veo las historias de algunos compañeros y algunos influencers dicen: ´No es que a mi no me gusta hablar de política ni de fútbol ni de religión, pero estoy de acuerdo con algunas iniciativas de unos partidos´, que se ve que les pagaron por decir esa estupidez”, declaró Rulli por medio de sus historias de Instagram.