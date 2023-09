"Se ve que estoy en Neptuno", Apio Quijano cuenta su experiencia con las 'gomitas relajantes' en LCDLFM

Aunque el famoso reality show de "La Casa de los Famosos”, hace algunas semanas que terminó sigue dando de que hablar, pues tanto los fans como los participantes han estado hablando sobre las famosas “gomitas relajantes”.

En esta ocasión, fue Apio Quijano quien habló sobre el tema mientras platicaba con sus seguidores mediante uno de sus live streams, uno de ellos le hizo un comentario que decía: “Saca las gomitas”, Apio rió y confirmó la existencia de estos dulces en la casa.

“Si había gomitas perdidas, si llegué a probar de vez en cuando, pero nada más, Poncho llevó unas gomitas de relajación y en veces si le daba una mordidita”.

El secreto detrás de los comportamientos ‘extraños’

Durante la transmisión, Apio confesó a sus seguidores que probó las gomitas de vez en cuando, y además que fue Poncho quien las llevó a la casa para relajarse.

También mencionó que algunos de los comportamientos extraños que se vieron en el programa podrían haber sido causados por los efectos de las gomitas.

“A veces yo le daba una mordida por eso hay unos videos míos, donde estoy bailando y me quiero morir chavos, ¡me quiero morir, me quiero arrancar los tres pelos que me quedan! Por qué sí, se ve que estoy en Neptuno, estoy sacando los signos astrológicos pero desde allá ja, ja, ja. Estoy viajando, como un astronauta por allá”

Por su parte, Poncho de Nigris reveló anteriormente en un podcast que introdujo dulces con CBD y THC en la casa, y mencionó que Apio y Sergio Mayer eran quienes solían comerse las gomitas con él.