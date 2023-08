Pocho de Nigris y su hijo son perseguidos por un oso durante un paseo por las montañas en Monterrey

Mediante su plataforma favorita, Instagram, Poncho de Nigris desentrañó los escalofriantes detalles de cómo un oso persiguió implacablemente a él y a su hijo en medio de la naturaleza. Las imágenes compartidas en sus redes sociales no solo revelaron la belleza del paisaje boscoso, sino también la cruda realidad que enfrentaron en su aventura.

“Aquí, con Ponchito, nos venía persiguiendo un oso por el camino; sin gente sin nada; grité muchas veces 'ayuda' pero no saben la caga**** que me puse; nos estuvo persiguiendo como dos kilómetros. Ya no nos está persiguiendo, según, pero vamos rápido”, contó.