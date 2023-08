Ex de Poncho de Nigris habla de lo sucedido con Ivanna en la final de LCDLF

Mediante sus redes sociales, Lucy Garza, quien fuera pareja de Poncho de Nigris, ha decidido abrirse ante el público con relación al polémico suceso que envolvió a su hija en la recta final del reality show.

El incidente, que se volvió viral gracias a una serie de videos que apuntan a que el influencer pasó por alto a su propia hija en el fragor de la competencia, ha dejado a todos con la pregunta de si el gesto fue intencionado o una mera casualidad.

Hablo solo por su hija

Lucy, desde su perspectiva de madre y cuidadora, ha emitido un comunicado donde elude abordar directamente al protagonista de la controversia, Poncho de Nigris, prefiriendo enfocarse en la experiencia de su hija. "Solo hablaré por Ivanna y no comentaré sobre los sentimientos de los demás", asegura Garza en sus declaraciones.

El mensaje de Lucy hacia su hija es revelador y conmovedor, esbozando un trasfondo emocional que aclara la situación. Aclara que Ivanna se encontraba en un estado emocional vulnerable en ese momento.

No puede expresarse por los demás

En lo que respecta a las acciones de terceros presentes en la escena, Lucy se abstiene de emitir juicios, argumentando que no puede comprender completamente sus motivaciones.

El cierre de su revelador comunicado se centra en transmitir la tranquilidad y felicidad de Ivanna, agradeciendo a aquellos que han demostrado su amor y preocupación por su hija.

Esta revelación de la madre de Ivanna abre una ventana hacia la complejidad de los sentimientos y emociones en juego detrás de las apariencias, ofreciendo un panorama más compasivo y matizado en medio de la tormenta mediática.

“Hola a tod@s!

Quiero compartir este post, debido a que he recibido muchos mensajes/preguntas/opiniones, etc, con respecto a lo acontecido en la gala del domingo…

Ivanna se encuentra súper bien;

En ese momento, se emocionó hasta las lágrimas, porque días antes, había soñado con su papá y tenía ganas de verlo y abrazarlo… Ese es el contexto del porqué el llanto de mi hija.

Con respecto a las acciones de otras personas, no puedo emitir una opinión al respecto, porque no sé el sentir de los demás, ya que solo hablo en representación de mi hija, porque eso fue lo que ella me contó.

Agradezco de antemano a todos que se tomen el tiempo de expresarme su amor y preocupación por mi hija. Mi única postura al respecto es que, Ivanna es una niña muy feliz, sabe que tiene todo mi amor y mi cuidado.

Y que siempre la voy a apoyar en todo"

