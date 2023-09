Ex integrante de LCDLFMX confiesa que metió sustancias ilegales al reality

HERMOSILLO, Sonora.- Han pasado más de 1 mes de que finalizara 'La Casa de los Famosos México' y los integrantes siguen dando entrevistas sobre lo que vivieron y su experiencia dentro del reality.

Por ello, recientemente Poncho de Nigris reveló en un pódcast que en repetidas ocasiones ingirió algunas drogas mientras estaba en el programa, pues buscó la manera de contrabandear gomitas TCH y CBD.

"Te voy a decir algo que pasó, que no debería, a ver si no me meto en pedos. Me llevé unas gomitas de CBD, pero tenían un poquito de THC", contó.

El empresario agregó que ingería este tipo de sustancias cuando no había nada que hacer en el programa, no obstante, muchas veces se perdía de la realidad y llegó a hablar demás.

Poncho aseguró que bajo los efectos de estas gomitas llegó a entrar al confesionario y que hasta terminó pidiendo que no votaran por él, también reveló que compartió las gomitas con Sergio Mayer y Apio Quijano.