Se defiende Javier Poza tras ataques sobre las RBD

Luego de recibir insultos en las redes sociales tras hablar del regreso de la banda RBD a los escenarios, el periodista Javier Poza rompió el silencio y declaró que Dulce Mara y Maite Perroni “parecían coristas” por el disfraz que usan los tres mientras ejecutando.

“No sé si es parte del show, pero Anahí aparece con un tutú rosa que destaca en medio de Dulce María y Maite Perroni, que están vestidas completamente de negro y de manera muy similar, como si fueran coristas de Anahí. No es algo que estoy inventando, ahí está la imagen. Anahí siempre en el centro, curioso, y digo no se necesitar ser un experto para que cuando pregunté al ver la imagen quien es la que más destaca”, expresó el comunicador.

El clip fue compartido en redes sociales como TikTok, Twitter y Facebook, desatando controversia entre los internautas, por lo que Poza decidió hablar al respecto en su espacio radiofónico, con la finalidad de poner fin a esta situación que le ha generado diversas críticas.

A mi lo que me importa es que opinen, que se genere una opinión entorno a esto que yo en lo particular he comentado que tiene que ver con RBD y que algunos se han encargado distorsionar, yo solo espero que todos los que deseen opinar de lo que yo he dicho sobre RBD en la figura de Anahí dentro de la banda, pues se tomen la molestia de escuchar con detenimiento lo que se dice, y no nada más se saquen de contexto algunas cosas”, inició Javier.

“Yo jamás, desde un inicio, nunca he hablado ni he señalado división dentro del grupo, para nada, cuando hablamos de división dentro del grupo es porque hacemos referencia, damos la información de lo que comenta la propia Anahí dentro de la agrupación, ella sí ha lanzado mensajes que tienen que ver con la unidad y con la división dentro de los conciertos, aquí los hemos retomado, pero yo nunca he dicho, he señalado que hay división dentro de RBD, muy por el contrario”, añadió.

Posteriormente, el periodista indicó que su intención nunca fue hacer un señalamiento contra la esposa de Manuel Velasco o cualquier otro integrante de la agrupación pop.

“Jamás he dicho absolutamente nada, ninguna crítica de ningún tipo hacia la persona de Anahí, ni a ninguno de sus integrantes, jamás he hablado mal de ellos, nunca los he ofendido, los he agredido, no he dicho absolutamente nada que tenga que ver con lo personal de cualquiera de los integrantes de RBD que por supuesto merecen todo mi respeto, yo lo único que he hecho es opinar sobre una percepción particular, mía, de lo que yo veo a través de los videos que han presentado en los conciertos diferentes de RBD que tienen que ver con esta imagen, con esta percepción de Anahí como líder de la banda”, manifestó.

Finalmente, Javier Poza puntualizó que su opinión nunca fue con la intención de crear revuelo, pues para nadie es un secreto que en todos los grupos siempre hay una persona que destaca y es considerada como el líder.

“Es lo que he dicho desde un inicio, que parece que Anahí lidera RBD, como si fuera esto algo negativo, yo no le encuentro en lo más mínimo algo negativo en ese sentido, decir que hay un integrante como la mayoría de las bandas, que lidera, no creo que haya algo negativo en eso”, expuso.