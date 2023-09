Yahir confiesa que sigue alejado de su hijo Tristán

Ciudad de México.- Yahir habló de la actual relación que mantiene con su hijo Tristán Othón Fierro, quien el pasado mes de abril confirmó en una entrevista sus intenciones de reconciliación con el exacadémico tras una guerra de declaraciones entre ambos.

A pesar de que en ese momento el joven confesó que se ha enfrentado a las adicciones y que uno de los motivos de distanciamiento con su padre fue su decisión de compartir contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, en esta ocasión Yahir aseguró que hasta el momento no se ha dado un gran acercamiento con su primogénito.

El grande no lo he visto la verdad es que no sé cómo ande y dónde ande, espero invitarlo antes de que acabe la obra esta temporada”