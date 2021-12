¡Se apuñaló a sí mismo! La extraña táctica de Machine Gun Kelly para impresionar a Megan Fox

ESTADOS UNIDOS.- El reconocido rapero Machine Gun Kelly dio a conocer que, de ahora en adelante, optará por utilizar su nombre de nacimiento, Colson Baker, esto con intención de abrirse paso a otras oportunidades laborales en el medio artístico, pues busca promocionarse a una audiencia más amplia.

Fue durante su aparición en el programa estadounidense "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", que la actual pareja de Megan Fox reconoció que le parece extraño no ser presentado con su pseudónimo anterior.

Es extraño no escuchar Machine Gun Kelly […] Nunca fui ... no he sido Colson desde que tenía 15 años. Desde que tenía esa edad, pensé: ‘Soy Machine Gun Kelly’”, dijo Baker.