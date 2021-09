Machine Gun Kelly golpeó a un fan después de que lo insultaran y abuchearan en un concierto

LOUISVILLE, Kentucky.- El cantante Machine Gun Kelly habría golpeado a un fan después de que lo abuchearan e insultaran en un concierto que ofreció el sábado por la noche en Louisville, Kentucky.

Los medios de comunicación estadounidenses informaron que el novio de 31 años de edad, de Megan Fox, una vez más protagonizó una pelea en plena presentación que ofreció el pasado fin de semana en el “Festival Louder Than Life”.

A pesar de que al salir al escenario los fans se volvieron locos de la emoción, mientras terminaba de cantar su canción “Concerts for Aliens”, estrenada en 2020, la multitud comenzó a abuchearlo y señalarlo con el dedo.

Por si fuera poco, algunos asistentes subieron al escenario y se fueron contra el roquero, y uno de los presentes captó el momento en el que se le ve al intérprete cantando mientras la audiencia lo empuja, en especial un joven que visiblemente lo empuja, pero Machine Gun Kelly no se quedó quieto y le respondió con lo que pareció un golpe.

Disfruten el resto del concierto. Mira, pon tus malditas manos en el maldito cielo así. Joder, sí amigo, todos se suben a los malditos hombros de un tipo fuerte y sudoroso y podidamente… su hueso aquí arriba”, externó Colson Baker, nombre verdadero del artista.



¿Por qué Machine Gun Kelly fue abucheado e insultado?

Según los informes, los insultos y abucheos que recibió Machine Gun Kelly (MGK) pudieron haber sido por parte de los seguidores de Corey Taylor, a quien el también rapero avergonzó una semana antes de realizarse el “Riot Fest”, en Chicago, por tener casi 50 años y usar una máscara extraña.

Y es que en una entrevista que Corey Taylor habría dado a un medio de comunicación, habló mal del disco de Kelly, lo que desconcertó al cantante y reveló que el músico estaba enojado porque no puso su canción en el disco.

“Se enojó por eso y habló una mier... con una revista sobre el mismo álbum en el que casi estaba. Todas las historias de ustedes están apagadas. Admita que está amargado. No odies a la juventud. No hice la canción porque no me gusta cuando la gente ‘intenta escribir para mí’. Les dije NO a ELLOS. Así que sin más preámbulos…. #receipts Esto es todo lo que voy a decir al respecto”, escribió MGK en Twitter, el pasado 20 de septiembre.

Pero en realidad, no todo fue malo para el intérprete de “Perpecuts”, ya que también fue muy ovacionado por la audiencia del festival y sus fans se hicieron presentes al momento de au presentación.

Incluso, MGK consintió a una fan de nombre Gina, a quien la invitó a subir al escenario y cantaron juntos la canción “Forget Me Too”, lanzada en 2020.