¿Se aproxima otra pelea?: David Bisbal hace broma sobre tatuajes de Christian Nodal

MÉXICO.- La Voz México 2022, uno de los realitys más esperados del año, inició su transmisión el pasado 7 de junio y a pocas horas de su estreno ya está dando de que hablar. David Bisbal, uno de los coaches del programa, hizo un comentario sobre Nodal que muchos miembros del público consideraron polémico.

Cuando la primera pareja llegó a audicionar los cuatro jueces giraron sus sillas por lo que tuvieron que elegir entre uno de ellos. Para convencerlos, David Bisbal mencionó que, aunque es extranjero, conoce bien las canciones de regional mexicano, pues es uno de sus géneros favoritos.

“Yo tengo un sueño que es que, efectivamente el género ranchero tenerlo también en mi equipo, normalmente no se vienen conmigo porque vengo de otro país, fuera de México, la gente, no sé, a lo mejor piensa que no amo las rancheras y todo lo contrario, la amo desde lo más profundo de mi corazón” inició diciendo.

De hecho también he cantado con Christian Nodal, fíjate, lo conozco desde que solamente tiene un tatuaje, para que veas”, agregó después el cantante.

Aunque el irónico comentario fue tomado como una inocente broma que hizo reír a la mayoría, algunos señalaron que Nodal podría sentirse ofendido por el chiste, pues ha dejado claro que no tolerará cometarios sobre su apariencia.

Nodal y sus tatuajes

Cabe recordar que la mediática pelea con J Balvin inició justamente porque el reguetore hizo un comentario sobre su look. El sonorense le dijo que no tenía derecho a opinar sobre su físico en una plataforma donde tiene 50 millones de seguidores.

Lo que podemos decir de Nodal y Cazzu, es que por lo menos jaja ambos parecen escritorio de escuela pública (no hate) jaja pic.twitter.com/kz5jjO5JGl — (∂ + m) ψ = 0 (@avictoria_pm) June 8, 2022

Así mismo, en redes sociales a menudo se hacen burlas y memes sobre los múltiples tatuajes del cantante, quien cada vez luce más marcas en su rostro. Incluso se rumora que se hizo una telaraña en la frente en honor a Cazzu, la rapera argentina con quien recientemente se le vinculó.