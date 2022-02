Eduin Caz y Nodal posan juntos, pero no revueltos

No hay fecha que no llegue, ni día que no se cumpla. Eduin Caz de Grupo Firme y Christian Nodal se han visto en vivo y directo en los ensayos previos a la entrega de Premios Lo Nuestro que este jueves 24 de febrero se realizará.

A través de las historias de Instagram de la cuenta de la presea, se compartieron videos e imágenes de este encuentro, donde hasta ahora no se les ve intercambiar palabras, pero si posar casi juntos, pues solo los divide Pepe Aguilar.

Aunque hace un par de años, Nodal dijo que la música de Firme no era de su agrado, y no trabajaría con ellos en un dueto, esta vez quien lo une a Caz y la agrupación tijuanense, es el homenaje a Vicente Fernández.

Será que ha llegado el momento de limar asperezas, sobre todo de Nodal que fue el más renuente, pues Eduin dijo que no por eso iba a dejar de admirarlo.

En este evento también participan Angela Aguilar, David Bisbal y Camilo.

Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 24 de febrero a las 18:00 horas por Univisión.