Tefi Valenzuela anuncia que Eleazar Gómez le arrebató el anillo de compromiso que le dio

La cantante y modelo Tefi Valenzuela reveló que su ex Eleazar Gómez le quitó el anillo de compromiso el cual fue entregado por el cantante antes de la disputa que sostuvieron y que resulto en la detención de Eleazar por violencia familiar equiparada.

Durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la joven cantante tomó con sentido del humor el no saber dónde quedó la joya que el cantante le dio.

Él se lo llevó, yo no tengo ese anillo, o sea yo ni siquiera para que me digan (que lo regrese), tengo anillos de otros novios que me dieron”, comentó al respecto.

Te puede interesar: “El Potrillo” revela anécdota en memoria de su padre Vicente Fernández

De la misma manera, la también modelo fue cuestionada por la polémica que existe con relación a la sortija de compromiso que recibió Belinda de Nodal y a la pregunta sobre si la cantante debe devolverlo, Tefi respondió: “yo si fuera Belinda no lo regreso la verdad, porque con el precio que tiene ¡wooow!, yo que ella llegaba al punto de ‘lo que se regala no se devuelve’”.

Asimismo, recalcó que el único anillo que no conserva es porque su expareja se lo quitó. “En mi posesión 3, nunca los devolví esos tres… No, el que se lo llevaron, se lo llevaron ese día, pero… pues uno tiene la ilusión de casarse, lo que pasa es que luego vas conociendo y no pasa”.

No obstante, previo a estas declaraciones, Tefi recalcó que su relación con Eleazar ya es cosa del pasado.

Te puede interesar: Experiencia de “Caja Netflix” llega a México para acercarse a fanáticos

“El 2021 ha sido un año, para mí de transición, de transformación, me fui a Bali 3 meses a tomar terapias, buscar por el lado más espiritual que de repente yo no le tomaba importancia, pero creo que es lo más importante […] y siempre voy a seguir aprendiendo de eso, pero ahora me siento mucho mejor”, manifestó.