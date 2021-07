Sandra Echeverría protagonizaría la bioserie de María Félix

MÉXICO.- En julio de 2018 Televisa propuso a Sandra Echeverría como la intérprete de “La Doña” en la bioserie de María Félix se prometió hace 3 años.

La cantante y actriz no dudo en aceptar este proyecto, pues es reconocida en interpretar a grandes íconos del espectáculo, tal como lo hizo al aparecer como Selena Quintanilla en “Tu Cara Me Suena”, a pesar de que confesó que fue un trabajo difícil de realizar.

A pesar de destacarse más en su carrera musical, Echeverría conquistó a varios televidentes con su habilidad como actriz, un ejemplo sería el famoso melodrama de “La Usurpadora”, el cual tuvo como productora a Carmen Armendáriz.

Armendáriz expresó que deseaba a la intérprete de “Me falta el aire” para el melodrama, al igual que ahora la tiene contemplada para el nuevo proyecto de la bioserie de María Félix. “Ya está escrita, solo falta que la empresa me dé luz verde”, fue la explicación de la productora.

De igual forma, comentó que su deseo era abarcar la vida de La Doña desde los 12 años hasta el momento de su muerte, por lo que cree que se plasmaran en la pantalla chica seis décadas de su vida.

Según la periodista y locutora de “Todo para la mujer”, afirma que Televisa ya confirmó a la Carmen Armendáriz la realización de esta serie, y aprovechó la presencia de Sandra Echeverría en su programa para preguntarle si realmente sería la protagonista.

Eso se platicó hace tres años, en realidad a mí no me han dado luz verde, no me han dicho nada, pero ojalá (…) Es un proyecto hermoso que me encantaría hacerlo”, expresó la actriz.