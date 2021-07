Sandra Echeverría: regresa tras misteriosa enfermedad

Ciudad de México.- Sandra Echeverría reapareció ante los reflectores después de ausentarse de la vida pública durante mucho tiempo, obligada por la pandemia de Covid-19 y por una rara enfermedad que afectó su salud durante una larga temporada.

A su paso por la alfombra roja durante la presentación de la galería digital de Frida Khalo en la Ciudad de México, la cantante respondió los cuestionamientos sobre su estado de salud, tras lucir extremadamente delgada meses atrás.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sí, tuve un problema ahí en el intestino de una bacteria que es la que tenía, pero ya la matamos, estamos comiendo muy bien, hacemos mucho ejercicio, estoy muy sana ya gracias a Dios

Aseguró.

En busca de ayuda médica

Sin querer entrar en detalles, la actriz de 36 años confesó que pese a vivir momentos difíciles por lo raro de su padecimiento, encontró un especialista que le ayudó a contar con una cura para su fuerte infección.

“Lo que pasa es que no es fácil encontrar una bacteria en el intestino delgado, pero por suerte tuve un doctor que me lo encontró gracias a una prueba de aliento y tuve el tratamiento adecuado y ya salí de eso”, comentó.

Por otro lado, la pareja de Leonardo de Lozanne reveló su emoción de regresar a los eventos después de tantas semanas de encierro.

2 años sin pisar la alfombra roja

“Sí, yo creo que tengo más de un año y medio, dos años de no estar en una red carpet y la verdad me emocioné mucho, es un gran momento y es la casa de Frida Kahlo, y voy a ver a mucha gente que no he visto. Así que estoy muy contenta de estar aquí”.

Finalmente Echeverría envió un mensaje para que no se baje la guardia en los cuidados contra la pandemia, que según versiones de las autoridades ya está en su tercera ola.

“Complicado porque de repente uno piensa que ya terminó, uno ya pasó por eso, ya pasamos todos, de repente te vas enterando de más gente que se contagia ¿no? Eso no significa que hay que bajar la guardia, que no hay que confiarnos, aun vacunados o no. Así es que bueno, hay que seguirnos cuidando”, concluyó.