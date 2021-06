Salma Hayek antes de Hollywood así comía taquitos en la calle

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Salma Hayek actualmente vive rodeada de moda y lujos al estar casada con el magnate François-Henri Pinault, dueño del emporio Kering mismo que maneja importantes marcas como Gucci o Balenciaga, sin embargo, la mexicana siempre ha dejado en claro su amor por sus raíces, en especial la comida.

Recientemente se popularizó una imagen al parecer inédita en la que se ve a la actriz en la década de los noventa, sentada en un puesto callejero comiendo tacos.

Pero no sólo eso, sino que si se observa detenidamente la imagen, mientras se come la jarocha se come uno, le esperan otros nueve en su plato.

Salma Hayek vestía en ese entonces un vestido negro y corto, poca joyería y unos zapatos dorados abiertos, lo que más destaca es su joven belleza con la que, acompañada de su talento, logró conquistar la meca del cine.

Al parecer, la instantánea fue tomada en Coatzacoalcos, Veracruz, en una taquería muy conocida llamada “El Taconazo”.

Tomada por el dueño del lugar, durante muchos años ha permanecido exhibida en su local, ya que fue tomada cuando ‘Salmita’ aún no era tan famosa.

Es humilde mi chiquita ❤️ pic.twitter.com/nPdO8XjNCZ — Rafael Cabrera (@raflescabrera) June 21, 2021

Luego del fallecimiento del dueño del Taconazo, el local fue remodelado y la foto no había resurgido hasta ahora.

La actriz veracruzana recientemente dio a conocer que será homenajeada con una estrella en el ‘Paseo de la fama’ de Hollywood, mientras se espera el estreno de su más reciente proyecto The Hitman's Wife's Bodyguard.