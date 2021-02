Salma Hayek asegura que hombres ricos son discriminados

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Salma Hayek es una mujer discreta con su vida privada y si otorga una entrevista solo es para hablar de sus proyectos, que en los últimos meses han disminuido por la pandemia de coronavirus que vivimos. Salma Hayek también es reconocida por sus trabajos como productora en Estados Unidos y en México.

Hace 15 años se casó con el empresario francés François-Henri Pinault, quién acumula una fortuna de 30.000 millones según la revista Forbes. Pero la actriz ha hecho una excepción coincidiendo con el aniversario de su boda, el pasado día 14, para hablar del recelo al que se enfrentó cuando decidió contraer matrimonio con un hombre tan inmensamente rico.

Mediante una entrevista para el podcast "Armchair Expert" Salma Hayek ha hablado de cómo vivió esos comentarios: "Cuando me casé con él todo el mundo dijo: ´Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero´. Quince años después estamos muy enamorados". Pinault es director ejecutivo de Kering, el grupo empresarial que controla marcas como Alexander McQueen, Yves Saint Laurent y Gucci.

En la charla con el comediante y actor norteamericano, Dax Shepard, Hayek añadió: "En las imágenes no puedes atisbar la magia que hay en él. Me ha hecho convertirme en una persona mucho mejor y crecer de una manera buena y saludable".

Y sobre los comentarios que despertó su relación hace una denuncia contundente. "Hay discriminación hacia los hombres ricos. Inmediatamente piensas que porque alguien es rico puede que no sea una buena persona, que podría ser materialista... podría ser alguien incluso estúpido o que no se lo merece o que para tener mucho dinero hizo el mal. Existen todos esos prejuicios y los escuché, por desgracia".

Sobre su marido Salma Hayek admitió que no era su tipo en lo absoluto: "Llegué con las ideas preconcebidas y él las deshizo todas".

Pinault y Hayek renovaron sus votos hace tres años. El empresario sorprendió a Hayek con una ceremonia junto a la playa en Bora Bora en agosto de 2018. "El verano estaba llegando a su fin y mi mejor momento fue cuando mi esposo me sorprendió con una renovación de votos. No fue lo que hubiera elegido para mi boda, ¡pero me dijeron que iba al spa!", escribió en el pie de la foto de Instagram en la que dio cuenta de la noticia.

La pareja tiene una niña, Valentina de 12 años. "Mi chico termina de trabajar y no importa lo difícil que le haya ido, y créeme, tiene muchas responsabilidades, llega a casa con una gran sonrisa en su rostro, feliz de estar en casa, feliz de mirarme a mí y de hacernos reír", asegura sobre el papel de Pinault en casa.

Recordemos que François-Henri Pinault tiene otros dos hijos de relaciones anteriores. Augustin James Evangelista Pinault es 11 meses mayor que Valentina y nació de una relación que mantuvo con la modelo Linda Evangelista durante una breve separación de Salma Hayek. La mayor, Mathilde Pinault, de 20 años, es hija de Dorothée Lepère, ex pareja de Pinault.

Cabe señalar que no es la primera vez que Salma Hayek habla sobre su matrimonio y sobre los prejuicios que ha tenido que escuchar al respecto.

"Mucha gente está muy sorprendida de que me haya casado con quien me casé. Ahora algunas personas se sienten incluso intimidadas por mí. Pero esa es otra forma de mostrar el racismo. No pueden creer cómo terminó esta mexicana y se sienten incómodos a mi alrededor", contó.

Su lucha feminista y su sensibilidad social la han convertido en una activista incansable, por eso cuando se hizo pública su relación con el magnate de la moda François-Henri Pinault muchos no comprendieron su elección, ya que en sus propias palabras jamás le interesaron "los lujos como las joyas y la alta costura". La mexicana venía de romances fallidos con varios de sus colegas, entre ellos el actor Edward Norton, con quien vivió un amor de cuatro años.

Eso sí, Hayek no lo cuenta todo sobre su matrimonio. "No voy a decir cómo nos conocimos. Es una historia tan romántica, increíble... Pero es mía. No quiero vulgarizarlo convirtiéndolo en una historia para hacerme la interesante", ha comentado alguna vez sin querer entrar en más detalles.