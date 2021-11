¿Romance o beso entre amigas?: Cara Delevingne y Selena Gomez se besan en público

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que todos los fanáticos de la cantante Selena Gomez y la modelo Cara Delevingne quedaron bastante impresionados luego de dejar en claro lo cercanas que son. Y es que las famosas demostraron su buena relación con un inesperado beso.

Fue durante el fin de semana que se vio a las celebridades en un juego de baloncesto en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, en el que estaban apoyando al equipo de los Knicks, pero su apasionado momento fue lo que más cautivó a los usuarios de redes sociales.

Cuando la famosa "Kiss Cam" las enfocó, tanto Gómez como Delevinge no dudaron ni un segundo en seguir la tradición y hacer de los asistentes sus testigos de la gran cercanía que existe entre ellas, por lo que protagonizaron un beso que nadie dejo pasar, pues la escena se repite en las plataformas digitales mientras los internautas están dando su opinión y la reacción que tuvieron.

Selena y Cara parecían nerviosas, y entre risas y las manos en la cara, la modelo seguía entre carcajadas al verse en la gran pantalla de la "Kiss Cam", por lo que la cantante aprovechó el momento y le plantó un beso de forma muy dulce en la mejilla.

Y aunque solo era algo pequeño, los comentarios no se hicieron esperar y hubo seguidores que suponen que podría nacer un gran romance entre ellas, aunque las famosas han demostrado por varios años que son grandes amigas.

Para su cita entre amigas, la ex estrella de Disney utilizó un elegante abrigo marrón con un body negro, además de un audaz labial rojo y un peinado casual, mientras que Delevingne eligió una camisa manga larga negra con una larga cadena de oro, y claro, con su característico peinado de una cola de caballo casual. Tanto la actriz como la modelo disfrutaron el partido entre risas, chismes y mucho cariño entre ellas.

Este no sería la primera vez que Selena y Cara despiertan rumores de un noviazgo, ya que en el 2014 los medios de espectáculos creyeron que tenían una relación que iba más allá de una amistad, aunque fue Gomez quien lo negó durante una entrevista con PrideSource. Sin embargo, admitió que el rumor la hizo divertirse.

Honestamente, ¡lo amé! No me importó (…) ella es increíble y muy abierta, simplemente me hace igual. Es muy divertida y extremadamente aventurera y, a veces, sólo quiero eso en mi vida", expresó Selana Gomez en ese entonces.