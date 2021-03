Cara Delevingne reveló que en su adolescencia luchaba contra su bisexualidad, depresión y pensamientos suicidas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras una plática que la actriz y modelo británica, Cara Delevingne tuvo con Gwyneth Paltrow en el podcast de “Goop”, confesó que en su adolescencia tuvo muchos problemas sicológicos derivados de su homofobia interna.

De acuerdo a lo publicado en algunos medios, la joven de 28 años de edad aseguró ser bisexual, lo cual años atrás no podía ni siquiera pensarlo, ya que creció en un hogar bastante tradicional en el que la homosexualidad no era un tema a discutir, ya que no era buen visto.

Al crecer en ese ambiente, Cara aseguró que tuvo depresión en su adolescencia; incluso, pensamientos suicidas, ya que sentía atracción por personas de su mismo sexo y sentía una homofobia interna que no podía controlar, ya que se rehusaba a aceptarlo.

Sus pensamientos que iban “en contra de su naturaleza” la hicieron perder el sentido y sólo pensaba buscar una “solución rápida” a sus problemas, ya que sentía mucho desagrado por ella misma.

Crecí en una casa muy tradicional y conservadora. Yo no conocía a nadie que fuera gay en esos momentos y hubo un tiempo en el que yo ni siquiera era consciente de mi propia homofobia interna. La idea de tener compañeros del mismo sexo me parecía algo desagradable, y ese desagrado lo acabé viviendo conmigo misma, Me decía: 'Oh Dios mío, jamás haría algo así'", expresó.

La doble ganadora al premio “La Modelo del Año” aceptó que se sentía avergonzada de quien era, pero afortunadamente pudo superarlo y en la actualidad, su sexualidad en una parte de ella que ya aceptó y a la que quiere mucho.

Cara Jocelyn Delevingne nació en Hammersmith, Inglaterra, el 12 de agosto de 1992. Es una modelo y actriz que ganó el premio a la “Modelo del Año” en los Premios de la Moda Británica, en 2012 y 2014.

Inició su carrera en la actuación en la película “Anna Karenina”, estrenada en 2012 y en 2015 protagonizó la película “Ciudades de Papel”. En 2016, fue una de las protagonistas de la película “Escuadrón Suicida”, de DC Comics.