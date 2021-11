¿Roberto Palazuelos demandará a Luis Miguel por daños a su imagen en bioserie del cantante?

MÉXICOS.- Recientemente, Roberto Palazuelos y Jorge “El Burro” Van Rankin estuvieron como invitados en el programa de YouTube Pinky Promise, donde charlaron con Karla Díaz sobre sus años de juventud y su relación con Luis Miguel. Las declaraciones de ambos generaron controversia porque se lanzaron en contra del cantante y la representación que se hizo de ellos en su bioserie.

El llamado "Diamante Negro" ya fue motivo de polémica en los últimos días luego de que se le viera comiendo con los líderes del partido PRD en Quintana Roo, ya que está planeando ser candidato a gobernador de este estado. Sin embargo, su búsqueda por un cargo político no es lo único que ha dado de que hablar, pues en la entrevista reveló que su relación con Luis Miguel no está en lo mejores términos.

Con su particular estilo, Palazuelos le recordó a Van Rankin que se comportaba de forma sumisa con el cantante. “El Burro también era la mascota, pero de Luis Miguel”, aseguró el empresario. El conductor reaccionó visiblemente ofendido y le contestó:

“A ver, pende… yo hice a Luis Miguel, güey. ¿De qué me estás hablando? En la serie de Luis Miguel me ponen… yo sí lo voy a demandar porque me ponen como un pende… ahí aventando palomitas y sin cuello. El padrote era yo, llegaba con viejas a casa de Miguel Alemán”.

Palazuelos confirmó estas declaraciones y agregó que su amigo era "el ligador" del grupo y a menar de broma, el conductor hizo énfasis en que demandaría a la producción de Netflix por “daños a su imagen”. El Diamante Negro se unió a esta inconformidad y aseguró que en el drama tergiversaron los hechos para hacerlo ver como un antagonista, lo que ha provocado que con frecuencia reciba ataques en sus redes sociales.

"A mi me dieron una madriza, pero ya nos las cobramos… Una mañana me empiezan a llegar un chorro de insultos: ‘Pinche chismoso’… Me ponen que yo fui el chismoso y que yo le dije. Yo ni fui”, comentó. Aunque Palazuelos ya ha aclarado que no tomará ninguna acción acciones legal en contra de Luis Miguel, el empresario indicó que cobrará venganza y adelantó un poco de sus planes.

"Pero una cosa sí te digo, en el show (Perdiendo el Juicio) nuestro le acabamos de dejar un regalito a Micky en el último capítulo. La venganza es un plato que siempre debe de comerse en frío”, comentó.

Posteriormente, el actor mandó un beso a la cámara y se refirió a "El Sol" como “mi amor”. También contó que en una ocasión se encontró con Alex Basteri, hermano del cantante, quien le aseguró que los personajes estaban a cargo de los escritores.

¿Cómo es Palazuelos en la serie?

“El Burro” Van Rankin y Roberto Palazuelos fueron amigos muy cercanos de Luis Miguel y los tres solían estar juntos en las giras del artista, así como salir los fines de semana en Acapulco; los amigos llegaron a convertirse en íconos de la vida nocturna de la ciudad y fueron rostros frecuentes en el icónico antro Baby’O.

En el drama de Netflix se narra el inicio de la supuesta enemistad después de que Palazuelos se burlara del cantante respecto al paradero de su madre, quien desapareció durante en la década de 1980. El empresario ha dicho en varias ocasiones la amistad entre ellos de desgastó con el paso del tiempo. “La pelea fue algo que inventaron en la serie, nunca existió y yo nunca me he peleado con él, más bien yo he dejado de ver a mucha gente de etapas de mi vida, pero pues les vendió”, comentó en una ocasión para las cámaras de Ventaneando.