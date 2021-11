¿Lo despedirá? Pati Chapoy contra Daniel Bisogno en tenso momento en Ventaneando

CIUDAD DE MÉXICO.-Pati Chapoy se le fue con todo a Daniel Bisgono en vivo en el programa Ventaneando.

El viernes estaban hablando de J Balvin y de su ego tras criticar a los Latin Grammy por las pocas nominaciones del reguetón.

Entonces, Pati dijo que "es el ego que tienen muchos artistas lo que los hace hacer este tipo de declaraciones".

"Al final de cuentas siempre es una batalla o una guerra contra los egos, nada más... en todo, eh, no nada más en ese tipo de participaciones", señaló Chapoy.

Fue en ese momento que le dijo a Bisogno: "Tú me odias, ¿no? ¿O odias mi ego?".

Ante esto Daniel contestó que no "que de ninguna manera", a lo que Chapoy dijo: "!Ay, dique sí hombre!"

Al final todo terminó entre risas.

J Balvin critica a los Latin Grammy; dice no valora a los reguetoneros

Cabe recordar que el colombiano tronó contra los Grammy Latinos y dijo que no "reconoce al género urbano".

"No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto", señaló.

Sus comentarios generaron varias reacciones, incluso Residente estalló en su contra por esos dichos.

"Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", dijo el exintegrante de la banda Calle 13.

Momento desde el minuto 32:22