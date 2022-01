Ricardo Montaner y Merlene Rodríguez le dedican estas palabras a su hijo el día de su boda

ARGENTINA.- Este sábado 8 de enero la familia Montaner está de fiesta pues hoy se celebra la boda de Ricky Montaner con la modelo Stefi Roitman. Con este enlace, el último hijo soltero del cantante inicia una nueva etapa en su vida, al lado de la modelo argentina. La pareja llegará al altar en una extravagante ceremonia con más de 400 invitados en Exaltación de la Cruz, a 80 kilómetros al norte de Buenos Aires.

En este contexto de muchas emociones, Ricardo Montaner y Marlene usaron sus redes sociales para expresar la alegría que sienten en este día especial. El cantante publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve caminando por la locación en la que se celebrará la boda y hablando de la alegría que siente por el enlace de su hijo y Stefi.

“Un día hermoso el de hoy, muy emotivo. Lleno de amor y de emociones de todo tipo: felices, nostálgicas. Estamos en los preparativos de un acontecimiento familiar hermosísimo que es la boda de Ricky con Stefi”, comentó.

El intérprete también dijo que aunque no suele acudir a sus redes sociales tan seguido, esta vez quiso compartir un poco de su estado de ánimo durante este momento familiar. “Es una razón muy feliz, porque estamos aquí viviendo un momento familiar maravilloso. Que Dios los bendiga”, concluyó el músico.

El mensaje de Marlene a Ricky

Por su parte, Marlene Rodríguez compartió una serie de fotografías de ella y su hijo, las cuales acompañó de un emotivo mensaje. “Se está cerrando un ciclo en mi vida, es un ciclo importante se casa mi primogénito, el primero de la segunda camada y el último por casarse. Cuando Mau se casó fue muy fuerte para mí, era mi chiquito, el del cuarto de al lado, con los otros tres la transición fue más suave porque ya no vivían en casa, con Eva mi pompañerita, era como el acompañamiento para poner en práctica lo que habíamos hablado mil veces”, expresó al inicio de su texto.

“Y ahora Ricky, aunque tampoco vive en casa con él se cierra esta etapa, ya no hay más bodas que montar, ya cada uno tiene su propio camino, su propio núcleo y en mí la tranquilidad absoluta de que todos están con quienes Dios decidió. Me hace feliz y me da guayabo pero la verdad tengo que decir: buen trabajo", concluyó.

En las fotografías se puede ver a Ricky con su madre en distintas etapas de su vida, desde que era un bebé y lo amamantaba, hasta su infancia cuando aprendía a tocar el piano. Al final, Marlene puso una imagen de Ricky junto a Stefi, quienes esta tarde se darán el sí frente al altar.