Ricardo Montaner le prohíbe a Stefi Roitman hablar de su boda con Ricky Montaner

ARGENTINA.- Ricky Montaner está por casarse la modelo argentina Stefanía Roitman este 8 de enero y, según se afirma en distintos medios, la boda será una celebración extravagante con 500 invitados, entre los que acudirán famosos como Ricky Martin, Marc Anthony, Sebastián Yatra y Manuel Turizo.

Sin embargo, los detalles de la ceremonia se mantienen en privado, ya que la pareja ha tenido cuidado de no revelar ningún tipo de información al respecto. Según los conductores del programa de espectáculos Chisme no like, Ricardo Montaner habría hecho que Stefanía firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe hablar de su boda con Ricky.

En la opinión de Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa, el motivo del acuerdo es que Montaner planea vender, o ya vendió, la exclusiva de la boda. En este sentido, el suegro de la modelo fue muy criticado por querer lucrar con la ceremonia en la que su hijo unirá su vida a la de Stefi.

En medios de Argentina, suelen referirse a la familia Montaner como una "secta", ya que los parientes del cantante son conocidos por ser un grupo muy unido y cerrado. El supuesto acuerdo de confidencialidad ha generado que esta forma de ver a los Montaner cobre más relevancia, pues muchos consideraron que fue un acto controlador y frívolo.

Detalles filtrados

Por otra parte, un programa de espectáculos de Argentina llamado América filtró información de la boda que está a punto de celebrarse en este país. Según afirman, los invitados tendrán prohibido ingresar con sus teléfonos celulares para evitar que publiquen contenido sobre la celebración.

Así mismo, la novia lucirá tres vestidos de un diseñador argentino y la ceremonia tendrá varios DJ así como grupos que tocarán en vivo. Será el próximo sábado que la pareja llegue al altar en lo que parece ser una celebración muy privada.