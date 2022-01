Rosie Rivera responde a las declaraciones de Chiquis sobre un supuesto robo a la empresa de su madre

ESTADOS UNIDOS.- Este 5 de diciembre Chiquis Rivera usó su cuenta de Instagram para hablar del conflicto por el que atraviesan las herederas de Jenni Rivera, luego de que Jacqie asumiera el liderazgo de la empresa de la cantante, que antes le perteneció a Rosie. Según declaró Chiquis, Rosie permitió que una persona cercana a ella realizara robos a la empresa por una cantidad que ascendía a más de 80 mil dólares.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacqie; en ese entonces, según se pagó el dinero, Rosie pagó el dinero. No sé cuánto, todavía tenemos que ir a ver, creo que fueron como 80 mil dólares, que se robaron, porque es eso, se robaron”, dijo en su video.

Sin embargo, Chiquis aseguró que no considera que Rosie sea una ladrona, pero sí le reprocha no haber hablado del robo, pues fue una forma de encubrir a quien tomaba estas ganancias que no le pertenecían. “Quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, declaró.

Estas revelaciones de Chiquis provocaron que Rosie recibiera muchas críticas en redes sociales donde se pueden leer algunos de los comentarios de quienes la llaman "ladrona" o "aprovechada". Por esta razón, la tía de la cantante salió a hacer sus propias declaraciones sobre la polémica.

Así responde Rosie

Fue por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram que Rosie declaró que ha escuchado lo que dicen de ella, pero que no necesita defenderse porque no hay nada que esté ocultando. "¡YO NO ME DEFIENDO! LA VERDAD SIMPLEMENTE ES Rosie elige no contaminar su mente y sus emociones", se lee en la descripción del clip.

Según afirmó, no va a hablar del supuesto robo porque sus redes sociales y su canal de YouTube estánd edicados únicamente a tratar temas religiosos o relacionados con su estilo de vida.

No les daré una declaración por esta plataforma porque esta plataforma es de levantar, es de Dios, mi plataforma es para hablar de Jesucristo, para exaltarlo a él en diferentes formas. […] La gente que sí te cree, siempre te va a creer. Si vienes a este canal por chisme, este no es el canal para ti, yo vivo mis cosas internas en lo privado, dijo en el video.

Rosie hizo énfasis en la importancia que tiene su fe para su vida y declaró que este es el rumbo que tomará su imagen pública. Así mismo, dijo que todo el escándalo en el que la han metido no es de su interés pues no “pierde el tiempo en chismes”. Finalmente, enfatizó que Dios mostrará la verdad con el tiempo.

Por su parte, Chiquis también usó sus redes para pedirle a sus seguidores que no ataquen a los hijos de Rosie, ya que ellos no tienen nada que ver en el altercado y aseguró que todo el asunto es muy complicado, pero que ya se resolverá luego de que los involucrados hablen al respecto.