Lorenzo Méndez revela por qué no ha firmado el divorcio con Chiquis Rivera

MÉXICO.- En exclusiva para el programa Ventaneando, Lorenzo Méndez acepta que aún no ha firmado los documentos del divorcio que presentó su expareja Chiquis Rivera desde el 19 de octubre del año pasado debido a que no ha conseguido poner en orden el papeleo que le exigen.

Y es que según reportaron distintos medios, para finiquitar el proceso, Lorenzo debe entregar informes detallados sobre sus estados financieros, lista de bienes, gastos, ingresos y deudas, así como declaraciones de impuestos de los últimos años, a pesar de que se casaron firmando sus bienes por separado.

Esto explicó el cantante al programa de espectáculos este fin de semana cuenado fue interceptado en Ciudad Juárez. "Pues siguen pidiéndome papeles, carnal. No hay nada más, siguen pidiéndome papeles", dijo.

Méndez estaba celebrando su cumpleaños en un restaurante y al salir del lugar ahondó más sobre el tema, bromeando y siendo irónico. Incluso hizo alusión al pleito que la propia familia Rivera enfrenta actualmente por la auditoría en torno al legado de la fallecida cantante.

"Me están pidiendo hasta los papeles de si está vacunado mi perro… yo nada más quiero firmar, pero siguen pidiendo papeles por ahí. Que Dios los bendiga, yo quiero muchísimo a la familia, espero que arreglen el desma… se les desea lo mejor de todo corazón. Es una etapa, un capítulo, una página en mi vida que nunca voy a olvidar. Estoy agradecido con Dios y con ellos. Yo nada más quiero que se solucione la cosa, yo nada más quiero seguir trabajando", agregó.

¿Nuevo romance?

Después fue cuestioando sobre su actual vida amorosa tras pedir el divorcio a Chiquis Rivera y sobre si es verdad que sostiene un romance con la actriz Samadhi Zendejas. "Ya no sé qué hacer… a Samadhi la quiero muchísimo, a su hermano y a todos, pero pues ya sabes, siempre me quieren relacionar con gente. No importa la persona de la que Lorenzo Méndez se enamore o quiera estar, lo que importa es el trabajo y yo quiero enfocarme en mi trabajo siempre", dijo al respecto.