El Chapo de Sinaloa se defiende de ataques por criticar fotos de Chiquis Rivera

Ciudad de México.- El Chapo de Sinaloa reveló que continúa siendo blanco de las críticas tras comentar las fotos que sube Chiquis Rivera a sus redes sociales

En una entrevista que mantuvo con el programa Hoy, el músico defendió su postura aseverando que tiene derecho a opinar y conocer la belleza de la mujer.

Yo creo que está acostumbrado el mundo a que los hombres por ser caballeros tenemos que callarnos toda la vida, y no podemos expresar nada, porque ya no somos hombres, porque no somos caballeros, pero, sin embargo, yo creo que estamos en una época en que, si la mujer se siente liberada, se siente conquistar el mundo, una etapa donde puede expresarse y decir lo que quiera, y yo creo que los hombres también tenemos ese derecho de decir, yo admiro mucho a las mujeres”

Explicó al respecto.

Polémica por comentarios a la Chiquis

De igual forma, remarcó que siempre se ha mantenido respetuoso con las mujeres, por lo que le sorprende que al expresar su descontento con la hija de Jenni Rivera por posar en traje de baño siga causando opiniones divididas.

“Las mujeres han hecho mi vida, y mientras que tenga vida voy a estar inspirado en ellas, entonces yo tengo que opinar al respecto, porque yo tengo un concepto muy especial sobre la mujer, y aunque no quiero que tengan ese comportamiento, porque no va a pasar, pero sí puedo opinar al respecto”, destacó.

Finalmente, envió un mensaje a todas las personas que lo siguen atacando por esta situación. “Yo sabía que al comentar algo. Yo hago música, por ejemplo, y no por eso creo que va para todo el mundo, o sea, no soy monedita de oro, a unos les va a gustar y a otros no, bienvenidos al mundo del Chapo, y los que no, que les vaya bien”.