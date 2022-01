Ricardo Montaner sospecha haberse contagiado de Covid-19: pospone fechas de conciertos

ESTADOS UNIDOS.- Este miércoles 19 de enero Ricardo Montaner anunció que tiene sospechas de haberse contagiado de Covid-19 por lo que ha decidido aislarse y posponer algunos de sus conciertos. Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que el cantante publicó un comunicado oficial donde compartía los detalles.

El intérprete se encuentra en su gira Montaner Tour 2022 y en los siguientes días estaba planeado que se presentara en Miami, Orlando y Atlanta; sin embargo, en sus historias de Instagram anunció que tendrá que cambiar las fechas hasta confirmar que está a salvo del virus.

“El lunes pasado comenzaron los ensayos de mi Tour 2022, que marcará nuestro reencuentro y me tiene ilusionado. Algunos de mis músicos presentaron síntomas y dieron positivos a Covid-19. Mi managemet junto a Loud And Live determinaron la conveniencia de aislarnos y tomar las precauciones responsables del caso “, se lee en el comunicado.

Las presentaciones correspondientes se reprogramaron para final de este mes e inicios de enero y según informa el cantante el resto de las fechas se mantendrán igual. “Yo espero de todo corazón que esto no modifique nuestro sincero deseo de vernos. Nada me ilusiona más que este reencuentro, pero la salud de todos es lo verdaderamente importante. Los quiero mucho”, concluyó Montaner.

¿Contagios por la boda de Ricky?

Cabe recordar que el pasado 8 de enero el hijo menor del cantante , Ricky Montaner, celebró su boda con la modelo argentina Stefi Roitman en una ceremonia extravagante que contó con más de 400 invitados, según informaron diversos medios del país.

Según los conductores del programa Chisme no like, se realizaron pruebas de antígeno para detectar el virus de Covid-19 y así no exponer a los invitados; sin embargo, la mejor amiga de Marlene habría dado positivo dentro de la fiesta, por lo que han corrido los rumores de que haya varios miembros de la familia contagiados.